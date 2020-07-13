Укренерго погодило збільшення виробництва електроенергії атомними станціями

ПрАТ НЕК "Укренерго" погодилося з пропозицією ДП "НАЕК "Енергоатом" збільшити обсяг виробництва електроенергії з 73,7 млрд кВт-годин до 76,5 млрд кВт-годин за 2020 рік.

Про це йдеться у листі НЕК "Укренерго" до т.в.о. міністра енергетики Ольги Буславець та т.в.о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, повідомляє пресцентр "Енергоатому".

"В Укренерго зазначають, що виробництво електроенергії українськими АЕС в 2020 році може бути збільшене до 76 млрд 565 млн кВт-годин за рік. В листі НЕК йдеться про те, що пропозиції Енергоатома про збільшення виробництва електроенергії вітчизняними атомними електростанціями в другому півріччі цього року можуть бути "частково прийняті енергосистемою країни", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зауважують, що як стверджується в документі, це пов’язано зокрема з перевищенням споживання електроенергії в липні-серпні 2020 року відносно прогнозного, яке було передбачене у Прогнозному балансі електроенергії, прийнятому Міністерством енергетики 28 квітня цього року. В документі було передбачено затверджений обсяг виробництва електроенергії атомною генерацією на рівні 73 млрд 700 млн кВт-годин – проти 76 млрд 565 млн кВт-годин, як пропонував Енергоатом.

Зазначається, що Енергоатом готовий до збільшення обсягів виробництва: станом на 10 липня наявна генеруюча потужність українських АЕС становить 9 915 МВт, поточна потужність - 7 845 МВт.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня 2020 року очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін запропонував переглянути Прогнозний баланс електроенергії Об'єднаної енергосистеми України на 2020 рік та збільшити в ньому частку атомної електроенергії.

7 липня ДП "НАЕК "Енергоатом" запропонувало для оздоровлення ринку електроенергії запровадити щотижневий перегляд Прогнозного балансу та збільшення частки Енергоатома у структурі виробництва електроенергії до рівня, що відповідає фактичному споживанню у режимі "базового графіка" (як мінімум – на 1 000 МВт-годин).

У зв'язку зі зростання попиту на електричну енергію в.о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольга Буславець 7 липня звернулась до НЕК "Укренерго" з пропозицією розглянути можливість збільшення базового навантаження атомних енергоблоків відповідно до заявок НАЕК "Енергоатом" та балансових обмежень ОЕС України. У підсумку, НЕК "Укренерго" прийнято рішення збільшити базове навантаження АЕС в літній період (липень – серпень). Наразі середня потужність АЕС зросла з 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Це дозволило вивести атомні блоки ХАЕС №1 та 2 на роботу на номінальній проектній потужності та довантажити енергоблоки РАЕС № 2 і ЗАЕС № 6.