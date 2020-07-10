Базове навантаження АЕС на липень-серпень збільшили - Міненерго

ПрАТ НЕК "Укренерго" збільшило базове навантаження атомних електростанцій на літній період через зростання попиту на електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Середня потужність АЕС наразі зросла з 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Виробництво електроенергії АЕС у 2020 році може збільшитися на 4% у порівнянні з передбаченими Прогнозним балансом показниками", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08:00 10 липня 2020 року сумарне навантаження АЕС сягнуло 7 900 МВт.

За оперативними даними червня 2020 року, в Україні спостерігається збільшення електроспоживання на 577 млн кВт-год, або 5,8% проти відповідних показників, визначених Прогнозним балансом. У липні зберігається аналогічна тенденція: за наявними оперативними даними, споживання перевищує планові показники на 8,9%.

Зазначається, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець 7 липня звернулась до НЕК «Укренерго» з пропозицією розглянути можливість збільшення базового навантаження атомних енергоблоків відповідно до заявок НАЕК «Енергоатом» та балансових обмежень ОЕС України.

У підсумку, Укренерго прийнято рішення збільшити базове навантаження АЕС в літній період (липень – серпень). Наразі середня потужність АЕС зросла з 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Це дозволило вивести атомні блоки ХАЕС №1 та 2 на роботу на номінальній проєктній потужності та довантажити енергоблоки РАЕС №2 і ЗАЕС №6.

Підтверджено також можливість додаткового збільшення навантаження АЕС у жовтні-грудні цього року в запропонованих ДП «НАЕК «Енергоатом» обсягах.

З урахуванням зазначеного, виробництво електроенергії АЕС у 2020 році може збільшитися до 76,5 млрд кВт/год, що на 4% вище передбачених Прогнозним балансом показників.

Такі обсяги навантаження та виробництва АЕС є орієнтовними і будуть уточнюватись залежно від операційної ситуації в енергосистемі країни, додали в міністерстві.

Міненерго ще раз підтвердило, що зниження виробництва електроенергії як АЕС, так і ТЕС є "вимушеним кроком, пов’язаним із падінням попиту на електричну енергію внаслідок вжитих карантинних заходів, а також – впливом ряду інших об’єктивних факторів". І якщо в Об'єднаній енергосистемі України буде технічна спроможність прийняти додаткову базову потужність – навантаження АЕС буде збільшено.

Як повідомлялось, Міністерством енергетики та захисту довкілля України наприкінці квітня 2020 року був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. При цьому обсяг виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-год.

Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС.

ДП НАЕК «Енергоатом» запропонував переглянути Прогнозний баланс електроенергії Об'єднаної енергосистеми України на 2020 рік та збільшити в ньому частку атомної електроенергії. З цією та низкою інших пропозицій очільник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін виступив на засіданні робочої групи Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) з проблемних питань функціонування енергетичної сфери, яке відбулось 1 червня.

Енергоатом 7 липня запропонував для оздоровлення ринку електроенергії запровадити щотижневий перегляд Прогнозного балансу та збільшення частки Енергоатома у структурі виробництва електроенергії до рівня, що відповідає фактичному споживанню у режимі "базового графіка" (як мінімум – на 1 000 МВт-год.).

Також компанія пропонує збільшити частку продажу електроенергії АЕС на ринку двосторонніх договорів до 40%.