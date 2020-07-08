Енергоатом пропонує продавати до 40% електроенергії АЕС за двосторонніми договорами

ДП "НАЕК "Енергоатом" пропонує збільшити до 40% частку продажу електроенергії АЕС на ринку двосторонніх договорів.

Про це повідомляє прессслужба компанії.

"Наразі загальний обсяг заборгованості перед Енергоатомом за відпущену АЕС електроенергію сягає близько 20 млрд грн (з урахуванням боргу за попередній період з боку ДП "Енергоринок"). Така ситуація призвела до відсутності в Енергоатома коштів на розрахунки з підрядними організаціями, а відтак і до боргів із зарплатні перед працівниками цих підприємств. Розуміючи критичну важливість якомога швидшого погашення боргів із заробітної платні перед персоналом підприємств, які обслуговують окремі види обладнання АЕС, керівництво Енергоатома вважає за необхідне найближчим часом почати виконання пропозицій Компанії, спрямованих на вирішення цієї проблеми", - поінформували в Енергоатомі.

Зокрема, компанія пропонує:

запровадити щотижневий перегляд Прогнозного балансу та збільшення частки Енергоатома у структурі виробництва електроенергії до рівня, що відповідає фактичному споживанню у режимі "базового графіка" (як мінімум – на 1000 МВт-год.);

змінити нинішню модель ПСО (покладання спеціальних обов’язків) та виключити ДП "Гарантований покупець" як посередника з продажу електроенергії АЕС непобутовим споживачам;

зменшити обов’язкову частку продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" виробниками з 15% до 5% шляхом внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (законопроєкт №3657);

збільшити частку продажу електроенергії АЕС на ринку двосторонніх договорів до 40%.

"Ці та низка інших обов’язкових кроків нададуть можливість оздоровити ринок електроенергії загалом і налагодити результативну роботу компанії зокрема", - вважають в Енергоатомі.

Читайте також: Буславець закликала парламентаріїв підтримати зміни до закону про ринок електроенергії

Як повідомляв Укрінформ, уряд 20 травня 2020 року схвалив постанови "Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії", а також "Про внесення змін до порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії та за двосторонніми договорами", якими вносяться зміни до механізму ПСО на ринку електроенергії.

Запропоновані урядом зміни, зокрема, передбачають зменшення частки продажу електроенергії ДП НАЕК "Енергоатом" у рамках ПСО, виведення ГАЕС із механізму ПСО, а також перегляд цінових обмежень на продаж електроенергії "Гарантованим покупцем".