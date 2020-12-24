Свідки у «справі Джемілєва» заперечують будь-які його спроби перейти кордон

В ході процесу стосовно Мустафи Джемілєва два допитані свідки обвинувачення повідомили, що лідер кримських татар не робив спроб перейти адміністративний кордон Криму з Херсонською областю.

Про це у Фейсбуці написав адвокат Микола Полозов, передає Укрінформ.

"З боку Херсонської області на КПП приїхали два позашляховики й один чорний седан. З однієї з машин вийшов Мустафа Джемілєв. Його оточили люди, вони про щось розмовляли. Свідок не чув про що саме. Жодних спроб пройти в бік м. Армянська Мустафа Джемілєв не робив", - процитував адвокат Альберта Горбунова, який давав свідчення по відеозв'язку із Забайкальського краю РФ.

Як розповів свідок, "навесні 2014 року він був відряджений на службу в КПП біля м. Армянська".

За його словами, "вранці 3 травня 2014 року особовому складу було доведено орієнтування на Мустафу Джемілєва» із зазначенням «у разі появи цієї особи на КПП доповісти керівництву".

"Відповідаючи на запитання захисту, чи були встановлені в тій місцевості, як того вимагає федеральний закон, якісь ясно видимі прикордонні знаки, свідок не зміг відповісти. Також він не зміг пригадати, чи був безпосередньо КПП позначений якимись знаками. Де проходить державний кордон, свідку також не було відомо", - повідомив Полозов.

Він додав пояснення свідка про те, що "оскільки нікого з членів особового складу зміни прикордонної служби на КПП у момент прибуття Мустафи Джемілєва не було, ніхто не міг довести до нього інформацію про наявність поблизу державного кордону, правила перебування на території КПП, а також перевірити його документи".

Адвокат зазначив, що свідок "не зміг пояснити, на яких підставах КПП "Армянськ" функціонував у травні 2014 року, з огляду на ту обставину, що організація пунктів пропуску на кордоні здійснюється або на підставі міжнародної угоди, або постанови уряду РФ. Постанова уряду РФ про організацію КПП «Армянськ» була ухвалена через більш як рік після подій".

Другим по відеозв'язку з Псковської області був допитаний свідок Роман Івін, який також "проходив службу у відрядженні на КПП біля міста Армянськ".

За його словами, Джемілєв "не робив спроб пройти через КПП у сторону м. Армянськ, попри те, що кількість людей була у 20-30 разів більша за чисельність силовиків, які утворили заслін на виїзді з КПП".

"Свідок пояснив, що у співробітників ЗМОП були автомати, але людей було більше, і вони з легкістю могли прорвати оточення. Однак, ніхто таких спроб не робив", - сказав свідок.

Через деякий час, повідомив він, "Мустафа Джемілєв залишив КПП і поїхав на автомобілі в бік Херсонської області, а люди, які знаходилися поруч з ним, почали виходити через коридор, утворений силовиками в сторону м. Армянськ".

Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в окупованому Криму висунуто обвинувачення в "перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому до Росії не дозволений, скоєному групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК Росії); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)".