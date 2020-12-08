«Справа Джемілєва»: ще двоє свідків кажуть, що прориву через кордон не було

У ході допиту в Армянському міському «суді» двох нових свідків обвинувачення у «справі Мустафи Джемілєва» були підтверджені свідчення колишніх свідків про те, що в травні 2014 року Джемілєв не робив спроб перетину адміністративного кордону з Кримом.

Про це Кримська солідарність опублікувала повідомлення з посиланням на адвоката Миколи Полозова, передає Укрінформ.

«У ході засідання були допитані двоє свідків обвинувачення, які несли прикордонну службу на КПП« Армянськ» у 2014 році - Олександр Князєв і Олександр Лищик. Обидва брали участь у засіданні по відеоконференцзв'язку», - повідомив Полозов.

За його словами, свідок Князєв, який проживає в місті Енгельс, показав, що був прикордонником, а в травні 2014 року він ніс службу на КПП «Армянськ».

«У ранковий час до пункту пропуску підійшла велика група людей - з боку міста Армянська. Після чого співробітникам надійшла команда від начальства - залишити територію пункту пропуску і віддалитися на відстань, приблизно, 300-500 метрів. На цій відстані свідок перебував, практично, весь час. Мустафу Джемілєва він не бачив, нічого про його дії повідомити не може. Крім того, він вказав, що йому нічого невідомо і він не бачив будь-яких явних видимих ​​прикордонних знаків у тій місцевості », - повідомив адвокат.

Другий свідок Лищик, який на даний момент проживає в Карелії, показав: «Мустафа Джемілєв стояв, ніяких дій не робив, був в оточенні людей», - розповів Полозов.

Крім того, додав він, свідок сказав, що йому невідомо - чи були ясні видимі знаки, що позначають «державний кордон».

«Він розповів, що тільки з боку міста Армянськ був знак, який вказує на те, що в даній місцевості знаходиться КПП, чи був такий знак з боку Херсонської області - свідкові невідомо. Він не зміг підтвердити суду інформацію про те, що Джемілєв робив якісь спроби пройти за територію пункту пропуску в місто Армянськ », - розповів захисник.

Також свідок пояснив, що оскільки до моменту підходу Джемілєва до пункту пропуску співробітників не було, документи у нього ніхто не перевіряв і не міг пояснити, що в даному місці знаходиться КПП.

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Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в окупованому Криму пред'явлено обвинувачення в «перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд яким до Росії не дозволений, скоєному групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК України); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК України); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)».