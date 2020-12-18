Росія готується до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму - Таран

На території тимчасово окупованого Кримського півострову Російська Федерація здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран в інтерв’ю турецьким медіа напередодні засідання у Києві міністрів оборони та закордонних справ України та Туреччини у форматі «квадриги», повідомляє пресслужба Міноборони.

«Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн», — наголосив Таран.

Міністр оборони також назвав небезпечним перешкоджання Росією вільному судноплавству у Керченській протоці. Намагання Росії придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства у акваторії Чорного моря. Цю занепокоєність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія, відзначив він.

Фото: Міноборони