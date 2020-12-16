У представництві Президента заявляють, що санкційні закони потребують змін для деокупації Криму

В Україні немає системної політики санкційного регулювання заходів з метою деокупації Кримського півострова, і цьому передусім не сприяє санкційне законодавство країни.

На цьому під час проведення круглого столу на тему "Санкційна політика України. Перезавантаження" в Укрінформі наголосила перший заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова.

"На жаль, системній політиці держави щодо санкційного регулювання в першу чергу не сприяє санкційне законодавство. Воно було реактивно прийнято у 2014 році як реакція на дії країни-агресора, але за ці роки очевидно воно вимагає доопрацювання і зміни", - зазначила Свиридова.

На її думку, для ефективної санкційної політики з метою захисту національних інтересів країни необхідно домогтися "встановлення міжвідомчої взаємодії та спільних підходів у санкційній політиці".

Як вважає перший заступник Постійного Представника Президента України в АРК, проведення ефективної санкційної політики повинно стати в Україні пріоритетним напрямком, "як визначення мирного шляху і тиску на країну-агресора з метою відновлення територіальної цілісності України".