Старт роботі Кримської платформи дасть київський саміт з деокупації півострова – Джапарова
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
«У межах «Кримської платформи» ми запланували саміт, який має пройти у вигляді інавгураційного заходу найвищого рівня і дати офіційний старт роботі платформи», - повідомила Джапарова.
Вона пояснила, що «Кримська платформа» працюватиме в міжнародному координаційно-діалоговому форматі.
«Кримська платформа», що розроблена МЗС України в розвиток ініціативи нашого Президента, - це міжнародний майданчик, присвячений питанням Криму, він працюватиме в координаційно-діалоговому форматі, кінцева мета - деокупація Криму, повернення його під контроль України», - заявила перша заступниця міністра закордонних справ.
На шляху до цієї мети, підкреслила Джапарова, планується посилити політико-дипломатичний тиск на Росію і протидіяти порушенням прав людини в Криму.
«Ми плануємо працювати над посиленням політики невизнання окупації Кримського півострова і збільшенням політико-дипломатичного тиску на Кремль, зокрема і санкційного. «Кримська платформа» також ставить за мету протидію порушенням прав людини на тимчасово окупованій території України, а також подолання безпекових, економічних, екологічних та інших викликів, породжених окупацією», - наголосила Джапарова.