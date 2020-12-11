Правозахисники повідомляють про 379 випадків коронавірусу за добу в Криму
Про це повідомляє у Фейсбуці Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.
"У Криму за добу - 379 випадків зараження коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні.
За даними правозахисників, окупаційна влада Криму і Севастополя повідомляє про 12 померлих від хвороби, викликаної вірусом.
Усього з початку пандемії на півострові відомо про 23392 зараження і 526 померлих.
Напередодні, за даними Крим.Реалії, в Криму був зареєстрований новий антирекорд - 289 випадків зараження коронавірусом за добу і в Севастополі - 76 випадків, усього на півострові - 365.
За інформацією джерел КПГ у системі охорони здоров'я Криму, статистика захворюваності та смертності на півострові істотно занижена окупаційною владою.
Фото: ATR