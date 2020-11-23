СБУ виявила схему незаконних поставок товарів в окупований Крим

Служба безпеки України задокументувала протиправну схему поставок продукції менеджментом одного з провідних українських виробників кераміки на окуповану територію АР Крим.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що за незаконним механізмом товари відповідно до зовнішньоекономічних контрактів постачали на адресу підконтрольної українському виробнику дочірньої компанії в РФ. Потім через налагоджену систему логістичних перевезень продукцію ввозили до тимчасово окупованого Криму. На півострові ділки реалізовували товар через суб’єкти господарювання, незаконно створені відповідно до російського окупаційного законодавства.

У ході обшуків в офісних приміщеннях та на виробничих майданчиках компанії у Києві та Харкові правоохоронці виявили документацію та електронні носії інформації, які підтверджують ведення бізнесу на тимчасово окупованій території. Зокрема, встановлено ухвалення менеджментом рішень про створення та роботу в Криму філії за російським законодавством, ведення бухгалтерської звітності та сплату податків до бюджету РФ, а також формування мережі збуту продукції.

Тривають слідчі дії.