СБУ знову знайшла «кокаїнові банани» в одеському порту

В Одесі Служба безпеки України та прикордонники попередили контрабанду партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже 4 мільйони доларів США за тіньовими розцінками.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту «Південний», і наркотик прихований серед вантажу з бананів. Під час поглибленого митного огляду контейнера правоохоронці виявили 20 кілограмових брикетів із кокаїном.

СБУ попередила контрабанду 20 кілограмів кокаїну з Південної Америки / Фото: СБУ

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів.

У ДПСУ уточнили , що наркотичні брикети, загальною вагою 22,6 кг, виявили у контейнері з Еквадору.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилося спільно з Державною прикордонною та митною службами під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, в одеському порту в контейнері з бананами 29 жовтня виявили більш як пів центнера кокаїну на 10 млн доларів.