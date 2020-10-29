«Кокаїнові банани» на $10 мільйонів: СБУ перевіряє, чи не причетні чиновники

Слідчі органи перевіряють можливу причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди великої партії кокаїну з Південної Америки на суму 10 мільйонів доларів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Зазначається, що слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі.

Як повідомлялось, партію наркотиків виявили у морському порту «Південний». Її вартість на чорному ринку становить більше $10 000 000.

Кокаїн доправили на теплоході з вантажем бананів, який прибув в Україну з Еквадору. 45 брикетів з наркотиком були заховані у конструктивних порожнинах – вентиляційних люках одного з контейнерів. Зальна вага виявленого наркотику склала 50,8 кг.