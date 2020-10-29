В одеському порту знову виявили «кокаїнові банани»

В одеському порту знову виявили «кокаїнові банани»

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Укрінформ
В одеському порту в контейнері з бананами виявили більш як пів центнера кокаїну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ.

"Партію наркотиків виявили в Одесі – у морському порту «Південний». Її вартість на чорному ринку становить більш як 10 000 000 $", - йдеться у повідомленні.

В одеському порту знову виявили «кокаїнові банани»/Фото: dpsu.gov.ua

Наркотики виявили співробітники Держприкордонслужби та інших правоохоронних органів у рамках програми по контролю за контейнерними перевезеннями.

Кокаїн доправили на теплоході з вантажем бананів, який прибув в Україну з Еквадору. 45 брикетів з наркотиком були заховані у конструктивних порожнинах – вентиляційних люках одного з контейнерів. Усі брикети мали своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.

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Загальна вага виявленого наркотику становила 50,8 кг.

Заходи щодо припинення контрабандного переміщення кокаїну провели оперативні співробітники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Одеської митниці Держмитслужби, УСБУ в Одеській області, групи портового контролю (ССР) та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

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