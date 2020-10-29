В одеському порту в контейнері з бананами виявили більш як пів центнера кокаїну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ.

"Партію наркотиків виявили в Одесі – у морському порту «Південний». Її вартість на чорному ринку становить більш як 10 000 000 $", - йдеться у повідомленні.

В одеському порту знову виявили «кокаїнові банани»/Фото: dpsu.gov.ua

Наркотики виявили співробітники Держприкордонслужби та інших правоохоронних органів у рамках програми по контролю за контейнерними перевезеннями.

Кокаїн доправили на теплоході з вантажем бананів, який прибув в Україну з Еквадору. 45 брикетів з наркотиком були заховані у конструктивних порожнинах – вентиляційних люках одного з контейнерів. Усі брикети мали своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.

Загальна вага виявленого наркотику становила 50,8 кг.

Заходи щодо припинення контрабандного переміщення кокаїну провели оперативні співробітники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Одеської митниці Держмитслужби, УСБУ в Одеській області, групи портового контролю (ССР) та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.