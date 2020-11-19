Презентований учора посібник з історії Криму є інноваційним виданням — історики
Таку думку під час презентації книги висловила її співавтор, український історик Гульнара Бекірова, передає кореспондент Укрінформу.
"Ця робота важлива, тому що вона насправді унікальна, інноваційна, оскільки ніколи в історії України й в історії кримськотатарського народу не було навчального посібника для дітей, яке б охопило весь період історії кримськотатарського народу та історії Криму", - сказала Бекірова.
За її словами, Крим і кримськотатарський народ — невідіймані поняття, і це стає зрозуміло, вивчаючи глави книги «від перших стоянок у Криму та етногенезу кримськотатарського народу і далі до зародження нашої державності та історії Кримського ханства, до сьогоднішніх днів».
Як вважає історик, книга є інтелектуальним внеском її колег в "повернення політичної суб'єктності кримськотатарського народу".
"Кримські татари — корінний народ України, державотворчий етнос, який сьогодні, не дивлячись на всі наші проблеми, я сподіваюся, знаходиться на шляху повернення своєї політичної суб'єктності. Ми всі виступаємо за те, щоб кримські татари знайшли автономію на своїй історичній батьківщині, а презентований збірник — наш інтелектуальний внесок у це", - сказала Бекірова.
Ще один співавтор видання, кандидат історичних наук Андрій Іванець вважає, що книга "Історія Криму і кримськотатарського народу" покликана не тільки передати багату історичну спадщину новому поколінню кримських татар, а й допомогти українському суспільству краще пізнати один з корінних народів своєї країни.
"Потреба у виданні цього посібника виникла у зв'язку з тим, що необхідно підтримувати ідентичність кримських татар і передати його багату історичну спадщину новому поколінню кримських татар. Але це також знання, які в цілому необхідні й українському суспільству, тому що ми відчуваємо, що є дефіцит інформації про кримських татар", - сказав Іванець.
За словами історика, в науковій спільноті позитивно відгукнулися про книгу, зокрема, Іванець зачитав рецензію на навчальний посібник, опубліковану в 3-му номері журналу "Українознавство".
В цілому, вважає вчений, представлена книга допоможе сформувати Україні "нову оптику", через яку необхідно розглядати історію Криму й кримськотатарського народу.
Як повідомляв Укрінформ, в агентстві презентували перший адаптований для дітей навчальний посібник "Історія Криму і кримськотатарського народу", який дозволить всім охочим познайомитися з істинною історією Криму і його корінного народу. Посібник було видано накладом 1000 примірників: 500 - українською мовою, 500 - кримськотатарською.