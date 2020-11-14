Естонія заявила про підтримку Кримської платформи та участь у ній

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про підтримку рішення України створити міжнародну Кримську платформу і планує взяти участь в її діяльності.

Як передає Укрінформ, про це зовнішньополітичне відомство повідомило в Твіттері.

«Будучи відданим послідовником міжнародного порядку, заснованого на дотриманні правил, Естонія прихильна до участі в Кримській платформі, ініційованій Україною», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію Кримської платформи і запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Євросоюз принципово підтвердив готовність до такої ініціативи. Зараз Україна проводить узгодження цього питання на рівні національних урядів країн ЄС.

Проведення саміту Кримської платформи заплановано на травень 2021 року в Києві.

Очікується, що Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший - вищий політичний рівень, до якого долучаться очільники іноземних держав. Другий - рівень міністрів закордонних справ і міністрів оборони. Третій - міжпарламентський рівень. І четвертий - рівень експертів.