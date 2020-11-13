Росія нехтує фундаментальним правилом імунітету військових кораблів - Єнін

У справі між Україною та РФ щодо затримання трьох військово-морських суден та членів їхніх екіпажів йдеться про нехтування Росією фундаментальним правилом імунітету військових кораблів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

“Наш юридичний фронт розгортається в контексті численних і різноманітних порушень Росією міжнародного права. На тлі агресії, що триває проти нашої держави не перший рік, відбуваються й інші посягання на міжнародний правопорядок з боку РФ. Це матерія юристів-міжнародників, проте дуже важливо розуміти, що норм і правил в міжнародному праві багато, і Росія не оминає можливості їх порушити – від прав людини до морського права. У даній справі йдеться про нехтування Росією фундаментальним правилом імунітету військових кораблів. Це питання регулюється Конвенцією ООН з морського права, на якій і ґрунтується юрисдикція арбітражу”, - сказав він.

Також Єнін наголосив, що Російська Федерація намагається перекрутити факти і представити ситуацію в термінах власного наративу. Так, ведуться спроби скористатись винятком із юрисдикції арбітражу, який передбачений Конвенцією, зазначив він.

“Ми налаштовані й надалі стійко протистояти подібним спробам уникнути відповідальності. Під час першого процедурного слухання ми звертали увагу трибуналу, що ця справа важлива – але нескладна. Росія порушила наш суверенітет, затримавши військові кораблі, нівелюючи їх імунітет, заарештувавши членів екіпажу та відкривши кримінальні справи проти них. Усі ці дії заборонені Конвенцією з морського права. І за ці дії має настати відповідальність”, - наголосив Єнін.

За його словами, у практиці розгляду міжнародних спорів стадія попередніх заперечень не викликає подиву.

“Насамперед, це гарантія та змога для самого судового органу підтвердити наявність у себе юрисдикції. Водночас відповідач, так чи інакше, намагається уникнути не лише відповідальності, а й необхідності постати перед судом чи арбітражним трибуналом. Саме таку ситуацію маємо в нашій справі проти РФ щодо імунітету військових кораблів та членів екіпажу. Цю лінію поведінки РФ ми вже бачили і в інших провадженнях, які ми ініціювали для захисту своїх національних інтересів”, - підкреслив заступник глави МЗС.

Він також принагідно нагадав, що в інших двох справах за позовами України проти Росії відповідні судові інституції визнали наявністю у себе юрисдикції, відкинувши попередні заперечення.

“У принципі, заперечення юрисдикції – це поширена практика, і потрібно бути готовим до цього, подаючи позов. Наразі ми маємо протягом трьох місяців висловити свою позицію щодо юрисдикції. Після цього може бути призначено додатковий письмовий раунд, а також зазвичай відбуваються усні слухання. При цьому арбітражний трибунал може дійти згодом висновку, що одне чи кілька заперечень РФ не є попередніми за характером, і приєднати їх до стадії розгляду справи по суті. Арбітражна процедура є досить гнучкою, тому робити припущення щодо конкретних строків розгляду недоцільно. Україна залишається напоготові для продовження правових баталій і налаштована захищати свої інтереси, суверенітет та належні імунітети”, - зазначив Єнін.

Як повідомляв Укрінформ, Арбітраж ООН розділив на дві стадії провадження у справі України проти РФ за захоплення трьох кораблів та екіпажів - на юрисдикційну та по суті.

Арбітраж розглядатиме попередні заперечення щодо юрисдикції, подані Російською Федерацією 22 серпня 2020 року, на попередньому етапі провадження.

Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення нею трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів у квітні 2019 року. У Міжнародному трибуналі з морського права Україна домоглася оперативної видачі знакового наказу про застосування тимчасових заходів. Майже одноголосно, 19 голосів до одного (проти був лише російський суддя), трибунал наказав Росії негайно звільнити кораблі та членів їхніх екіпажів.

22 травня 2020 року Україна подала на розгляд арбітражного трибуналу свій Меморандум у цій справі, який містить викладення фактів, обґрунтування юридичної позиції доказ і свідчення.

Насамкінець у зовнішньополітичному відомстві висловили переконання, що Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема абсолютного імунітету військових кораблів, яке вона вчинила, затримавши в Чорному морі і потім утримуючи українські військово-морські судна “Нікополь”, “Бердянськ” і “Яни Капу” та 24 члени їхніх екіпажів.