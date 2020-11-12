Амбітні плани Чорноморського флоту РФ перебила пандемія та санкції - Воронченко

Адмірал Ігор Воронченко, командувач Військово-морських сил України у 2016-2019 рр. прокоментував амбітні плани головнокомандувача військово-морського флоту Росії, зауваживши, що поки їх стримує пандемія та санкції, але це тимчасово.

Про це Воронченко заявив на Львівському безпековому форумі, який з 9 по 14 листопада проходить в онлайнформаті, попередньо навівши цитату адмірала РФ Миколи Євменова, передає кореспондент Укрінформу.

«Нас усе-таки більше зараз турбує зовнішня безпека. Я вам зацитую останні слова головнокомандувача ВМФ Росії: «Черноморский флот существенно усилил свой потенциал, доведя процент оснащения до уровня, позволяющего обеспечить безопасность в южном направлении. Ближайшая перспектива - это пополнение патрульными кораблями, новейшими корветами и малыми ракетными кораблями, которые оснащены высокоточным оружием. Огромное внимание планируется и далее уделять развитию береговой инфраструктуры, базирования, сегменту судостроения и судоремонта. Силы Черноморского флота являются сильнейшей составляющей постоянного оперативного соединения в Средиземном море». Оці слова підтверджують реально чіткі майбутні дії РФ у чорноморському регіоні», - сказав Воронченко.

За словами адмірала, в ці плани Росії втрутилася пандемія і міжнародні санкції, «але настане момент, коли будуть збудовані 4 корвети, 4 МРК і 6 патрульних катерів». Патрульні катери – це гарантована охорона виключно морської економічної зони; корвети – це безпечна комунікація, а ракетні кораблі – це безпосереднє нанесення бойового ураження в будь-якій точці нашого регіону, додав він.

Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню стратегії безпеки в Чорному морі. Захід триватиме з 9 по 14 листопада. З огляду на пандемію COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходить у форматі експертного онлайнмарафону.