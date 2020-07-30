Росія значно збільшила кількість фрегатів і субмарин у Чорному морі - НАТО

Останнім часом Росія значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів у Чорному морі.

Про це повідомила командувач надводних сил у морському командуванні НАТО Жанетт Моран у програмі "Насправді: Світ" на телеканалі "ДОМ".

За її словами, Чорне море становить величезну цінність з точки зору міжнародної торгівлі, і при цьому свобода судноплавства і доступ до торговельних маршрутів і берегової інфраструктури залишається нагальною потребою країн Причорномор'я і необхідною умовою їх економічного благополуччя. "Як ви, напевно, знаєте, близько 80% всієї торгівлі проходить морськими шляхами, і наше завдання - забезпечити кожній нації право на вільний доступ до моря", - додала Моран.

Водночас, зазначила вона, Чорне море має свої особливості. "Насамперед слід згадати, що судноплавство в ньому регулюється Конвенцією Монтре, відповідно до якої країни, які не мають виходу до Чорного моря, не можуть залишатися в ньому більше ніж на 21 добу поспіль. Інша особливість - прагнення Росії змінювати існуючі кордони і швидке нарощування своєї мілітарної присутності в регіоні. Останнім часом Російська Федерація значно збільшила кількість своїх фрегатів і новітніх підводних човнів у Чорному морі. Для Альянсу така активність не стала сюрпризом. Як блок НАТО, ми переконані, що важливо посилити також свою присутність у цьому регіоні", - заявила командувач надводних сил у морському командуванні НАТО.

Вона додала, що Альянс виступає за стабільність у регіоні і економічне благополуччя країн, які межують з Чорним морем, і в НАТО переконані, що ці самі ідеї близькі всім країнам Чорноморського регіону.