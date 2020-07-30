У Генштабі ЗСУ розповіли про провокації Росії під час Sea Breeze-2020

Російські військові пильно стежили за пересуванням кораблів учасників навчань Sea Breeze-2020.

Про це повідомила командувачка надводними силами в морському командуванні НАТО Жанетт Моран у програмі «Насправді: Світ» на телеканалі «ДОМ».

«За останні декілька днів ми спостерігали збільшення присутності російських кораблів у безпосередній близькості до кораблів, які беруть участі в навчаннях Sea Breeze-2020, які ми проводимо. Не можна сказати, що це стало для нас несподіванкою. Вони пильно стежили за нашим пересуванням, але не втручалися, тому хід навчань не був порушений, і все пройшло за планом. Думаю, що їхня присутність тут - як, втім, і наша стали частиною сучасного контексту, особливо в Чорному морі. Кожен просто виконував поставлене завдання, кожен відповідно до своїх цілей», - сказала вона.

Своєю чергою Андрій Ординович, заступник начальника головного управління з питань військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України, повідомив, що попри те, що Sea Breeze-2020 завчасно анонсувалися, а російська сторона була поінформована про ці навчання, в ході маневрів російські військові втручалися в радіоефір з попередженнями.

«Вони все одно робили маленькі такі, я б не сказав, що це були погрози або ризики для нашої національної безпеки, але провокації були. Наприклад, коли ми проводили тактичне маневрування наших кораблів, було впровадження в той чи інший комунікаційний потік інформації російськими представниками, які заявляли, що ми зайшли в територіальні води Російської Федерації. Хоча ми проводили навчання в південно-західному районі Чорного моря - це виключно територіальні води України», - розповів Ординович.

За словами Моран, Чорноморський регіон має величезне стратегічне значення як для регіональних союзників НАТО, так і для Альянсу в цілому. НАТО має три асоційованих члени, які безпосередньо межують із Чорним морем, а також дві дуже важливі країни-партнери: Україну і Грузію, нагадала Моран.

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«Тому для нас важливо бути присутніми тут, і ми регулярно буваємо в Чорному морі мінімум два рази на рік, а іноді й частіше, силами постійної Морської групи НАТО, а це великі кораблі, а також постійної протимінної групи Альянсу, до складу якої сходять менші за розміром, але не за важливістю місії кораблі, які застосовуються для очищення морської акваторії від мін. Коли ми тренуємося тут, ми завжди працюємо спільно зі своїми партнерами і країнами-асоційованими членами. Наше завдання полягає у відпрацюванні злагодженості і взаємодії, і будь-які завдання навчань виконуються відповідно до усіх діючими міжнародними договорами та нормами міжнародного морського права», - заявила командувачка надводними силами в морському командуванні НАТО.

Моран нагадала, що Sea Breeze - це навчання, початок яким було покладено ще 1997 року. Вони щорічні, і організовуються Україною за підтримки Сполучених Штатів: «При кожній нагоді ми обов'язково беремо в них участь зі своєю Другою постійною військово-морською групою».

За словами Моран, НАТО «дуже приємно рік за роком спостерігати, як поліпшуються військові та організаційні навички українців і як Україна і її Збройні сили успішно працюють над підвищенням бойової готовності».

Як повідомляв Укрінформ, військові моряки з восьми країн взяли участь у навчаннях Sea Breeze-2020, у тому числі 26 кораблів, 19 літаків і близько 2 тисяч військових.