Під час Sea Breeze-2020 моряки здобули досвід планування і управління - ВМС

Військово-Морські сили ЗСУ отримали під час навчання Sea Breeze-2020 актуальний досвід інтерактивного планування і управління багатонаціональними силами, про що засвідчив високий рівень взаємодії та сумісності з іноземними партнерами.

Таку оцінку навчання Sea Breeze-2020 оприлюднила 27 липня пресслужба ВМС, пославшись на керівника навчання з української сторони капітана 1 рангу Олексія Доскато.

"Ми успішно відпрацювали навчання з тактичного маневрування, ведення протичовнової, протиповітряної та протикорабельної оборони з виконанням практичних артилерійських стрільб, пошуку та рятуванню на морі та операції з перехоплення, поповнення запасів в морі", - зазначив капітан 1 рангу Доскато.

Керівник навчання також акцентував під час брифінгу у телефонному режимі, що Військово-Морські сили отримали актуальний досвід інтерактивного планування і управління багатонаціональними силами, про що засвідчив високий рівень взаємодії і сумісності з іноземними партнерами.

Спікери брифінгу наголосили, що загалом корабельно-катерними групами відпрацьовано понад 90 корабельних бойових навчань. Загальна кількість пройдених миль наближається до півтори тисячі. Авіацією виконано близько 40 польотів з загальним часом в повітрі понад 43 години.

Сторони брифінгу попрощалися до наступних навчань Sea Breeze-2020, які почнуть планувати вже восени цього року.

Як повідомлялося, військові моряки з восьми країн взяли участь у навчанні Sea Breeze-2020, в тому числі 26 кораблів, 19 літаків і близько 2 тисяч військових.

Фото: ВМС ЗС України