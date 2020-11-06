Представники кримських татар, які вимагали зустрічі з так званим главою Криму Сергієм Аксьоновим, попрямували до Духовного управління мусульман Криму (ДУМК), щоб заявити Муфтію Еміралі Аблаєву про «свавілля силовиків» стосовно мусульман.

Про це інформує в Фейсбуці Кримська солідарність, повідомляє Укрінформ.

«Ми прийшли сказати їм в обличчя про їх злочинне мовчання щодо наших дітей на свавілля силовиків. Наче вони не знають, що наші діти не мають до насильства і тероризму ніякого відношення», - заявив житель Бахчисараю Енвер Сейтмеметов.

Як зазначив активіст, представники ДУМК «не гребують писати доноси на мусульман і виступати свідками обвинувачення, коли мусульман садять на божевільні терміни від 15 до 20 років за злочини, яких вони не вчиняли».

Кримські татари зібралися біля Муфтіяту, щоб заявити про «свавілля силовиків» / Фото: Крымская солидарность

За даними Кримської солідарності, Муфтія на місці не виявилося і його позицію «про масове затримання кримських татар на Керченському мосту, а також висловлювання глави Криму Сергія Аксьонова» активістам дізнатися не вдалося, проте з кримськими татарами зустрівся його заступник.

«Нам пояснили, що в Муфтіяті нібито не знають про те, як сотні кримських татар, які їхали в Ростов-на-Дону, не випустили з Криму», - розповів Сейтмеметов.

У свою чергу люди, які зібралися біля Муфтіяту, заявили, «що орган, який взяв на себе відповідальність представляти інтереси кримських мусульман, насправді не реалізовує своїх завдань».

Як повідомлялося, у п'ятницю близько сотні кримських татар, у тому числі родичі політв'язнів, старійшини і ветерани кримськотатарського національного руху, зібралися біля будівлі «Радміну» в Сімферополі, де вимагали зустрічі з «главою» Криму Сергієм Аксьоновим, який написав у соцмережах, що люди, які виїхали 2 листопада з Криму в Ростов-на-Дону для участі в процесі над фігурантами красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» у Південному окружному військовому суді, є «посібниками терористів». Замість Аксьонова до людей вийшов «глава» так званого держкомітету з міжнаціональних відносин в окупаційному уряді Криму Альберт Кангієв.