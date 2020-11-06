У Криму зафіксували понад сотню адмінпроваджень щодо вірян

В окупованому Криму систематично порушується свобода совісті і віросповідання, про що свідчить зафіксоване Кримською правозахисною групою 101 адміністративне провадження щодо членів релігійних організацій.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на сайт Кримської правозахисної організації.

"Загалом на кінець жовтня КПГ зафіксувала в Криму 101 адміністративне провадження щодо релігійних організацій та їх членів за ст. 5.26 КпАП РФ. У рамках цих проваджень винесено штрафів на суму щонайменше 1 340 500 рублів", - повідомляє Кримська правозахисна група.

Зокрема, за даними КПГ, у жовтні в "мирові суди" Криму надійшли два нові адміністративні провадження стосовно членів релігійних організацій за ч. 4 ст. 5.26 (Незаконна місіонерська діяльність). Одна з них - щодо імама Аблякіма Галієва за проведення п'ятничної молитви.

Крім того, за даними правозахисників, 14 жовтня "мировий суддя" Петро Киреєв оштрафував на 30 тис. рублів місцеву релігійну організацію "Католицької церкви Візантійського обряду - парафії перенесення мощей Миколи Чудотворця" в м. Ялта. Адміністративне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 5.26 КпАП РФ (Порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні організації).

Як вважають експерти правозахисної організації, за час окупації Криму "майже всі релігійні общини та організації на півострові зазнали утисків, обмежень і переслідувань, крім церкви Московського патріархату".

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала міжнародну спільноту активізувати спільні зусилля з захисту прав людини в окупованому Росією Криму.