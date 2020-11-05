Посол Британії відвідала КПВВ «Каланчак» та «Чаплинка»

Посол Британії відвідала КПВВ «Каланчак» та «Чаплинка»

Фото, відео
Укрінформ
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз та постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич із робочим візитом відвідали адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Делегація побувала у контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка». Гості ознайомились з порядком здійснення пропускних операцій через адмінмежу, інфраструктурою КПВВ та умовами служби прикордонників.

«Персонал у КПВВ на межі з Кримом працює дуже професійно, але є розуміння, що тут не має бути цих КПВВ», - сказала Сіммонз.

Вона висловила сподівання, що Україна в найближчому майбутньому поверне свої території та запевнила, що Велика Британія допоможе Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня уряд України ухвалив рішення щодо передачі КПВВ «Чонгар» від АТ «Укрзалізниця» Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У вересні 2019 року уряд передав функції замовника будівництва КПВВ «Чонгар» від українського державного підприємства «Укрінтеравтосервіс» до АТ «Укрзалізниця».

Будівництво КПВВ «Чонгар» було завершене у листопаді 2019 року.

Фото: ДПСУ

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