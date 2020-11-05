Посол Британії відвідала КПВВ «Каланчак» та «Чаплинка»

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз та постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич із робочим візитом відвідали адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Делегація побувала у контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка». Гості ознайомились з порядком здійснення пропускних операцій через адмінмежу, інфраструктурою КПВВ та умовами служби прикордонників.

«Персонал у КПВВ на межі з Кримом працює дуже професійно, але є розуміння, що тут не має бути цих КПВВ», - сказала Сіммонз.

Вона висловила сподівання, що Україна в найближчому майбутньому поверне свої території та запевнила, що Велика Британія допоможе Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня уряд України ухвалив рішення щодо передачі КПВВ «Чонгар» від АТ «Укрзалізниця» Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У вересні 2019 року уряд передав функції замовника будівництва КПВВ «Чонгар» від українського державного підприємства «Укрінтеравтосервіс» до АТ «Укрзалізниця».

Будівництво КПВВ «Чонгар» було завершене у листопаді 2019 року.

Фото: ДПСУ