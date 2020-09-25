Росія залякує заявами про захоплення дамби Північно-Кримського каналу - РНБО

Росія своєю заявою про те, що під час військових навчань у Криму вони «вчаться звільняти гідротехнічні споруди», продовжує залякувати і шантажувати керівництво України.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, генерал-майор Збройних сил України, Сергій Кривонос в програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «Дом».

«Вчора саме вони це заявили - це в ранкових ефірах у них пішло. Це як раз знову-таки вплив на керівництво країни і такий невеликий шантаж з приводу «А ми можемо захопити». Технічно ми прекрасно розуміємо, що Росія це здатна зробити. Але питання полягає в тому, яким чином Росія може виправдати себе в очах світової спільноти, тому що це буде вже відкрита агресія. Це вже не така війна, від якої вони відхрещуються на Донбасі, що нас там немає, а тут вже безпосередньо не буде ополченців і повсталих шахтарів, як дехто каже, а тут вже будуть повністю застосовані російські війська », - зазначив заступник секретаря РНБО.

За його словами, Росія здатна захопити частину Північно-Кримського каналу від Каховки до Каланчака, але головною проблемою для них Кривонос бачить те, що всі ці роки окупації так звана кримська «влада» не займалася технічним станом каналу. І вважає такі заяви «грою м'язами» з боку Російської Федерації з елементами залякування і військово-політичного шантажу, метою яких є прагнення натиснути на керівництво України.

«Питання в тому, що вода, як ми прекрасно знаємо, до Криму подається вгору. Росіянам потрібно безпосередньо відновити, провести достатній обсяг робіт щодо відновлення можливостей Північно-Кримського каналу щодо працездатності. В даний момент роботи щодо каналу вони не проводять. Ця інформація у мене йде, і не тільки за рахунок сил і засобів розвідки, які ми маємо, а й за рахунок тих кримчан, які приїжджають та інформують нас, а що реально відбувається. Тому, навіть якщо вони захоплять, то вода так швидко не піде. Для наповнення каналу потрібен не один тиждень, це в разі, якщо все працює, все опрацьовано і все ремонтується. Шість років цим питанням росіяни в Криму не займалися. Вони використовували ресурси Криму, вони думають тільки про свої військові бази і використовують Крим як свою військову базу. А життя корінних кримчан їх не цікавить », - підкреслив Кривонос.

Як повідомлялося, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинено.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

У підконтрольному РФ «уряді» Криму повідомили, що готуються до «найгіршого сценарію» з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю «глава» Криму Сергій Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.