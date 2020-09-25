Заступник секретаря РНБО: Санкції проти РФ треба посилювати

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос впевнений, що співпраця з міжнародними партнерами має привести до посилення санкцій проти Росії.

Про це Кривонос заявив у програмі "Насправді: Крим" на телеканалі ДОМ.

За його словами, Україна не може на даному етапі вирішувати проблеми силовим методом і вести війну на два фронти, навіть законно повертаючи свої землі.

"Тому завдання номер один - продовжувати активно співпрацювати зі світовими лідерами, порушувати питання щодо санкцій проти Російської Федерації, виводити Росію цими санкціями на такий рівень, що питання стане - або вони віддадуть Крим, або вони залишаться "без штанів", умовно кажучи, і це головне. Плюс паралельно посилювати всередині країни її обороноздатність, яка дасть можливість при необхідності діяти силовими методами", - заявив він.

Він назвав дуже важливим створення міжнародної Кримської платформи і об'єднання людей, які порушують на рівні світової спільноти питання про деокупацію Кримського півострова.

"Росія з самого початку після окупації Криму почала відводити в сторону і світове співтовариство, і безпосередньо керівництво України від цієї проблеми. Забудьте про неї, у вас є проблема - спочатку вирішіть питання з Донбасом. Це звичайна ідеологічна маніпуляція - визначення помилкових пріоритетів і орієнтирів. Давайте ви дивіться туди, а про це забудьте, вирішуйте це питання. Таким чином це відбувається і на рівні світової спільноти. Тому вони акцентують питання щодо вирішення питання на Донбасі - про Крим зовсім мовчать. Хоча питання Криму стоїть на одному щаблі з питанням закінчення війни на Донбасі", - заявив Кривонос.