Законопроєкт про тероборону має бути ухвалений у найближчі місяці - Кривонос

Комітет національної безпеки, оборони та розвідки розглянув проєкт закону «Про територіальну оборону України» та готує його до винесення на розгляд парламенту.

Про це у Facebook повідомив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

“20 травня відбулося засідання Комітету національної безпеки, оборони та розвідки, на якому був розглянутий проєкт закону «Про територіальну оборону України». Ми від напрацювання концепції та написання драфту законопроєкту перейшли до найважливішого етапу – розгляду Комітетом проєкту закону «Про територіальну оборону України» та ухвалення рішення про винесення його на розгляд Верховною Радою України”, - зазначив він.

За словами Кривоноса, проєкт документа спільно підготовлений і напрацьований представниками РНБО, Міноборони, Генштабу, Нацгвардії, Держприкордонслужби, МВС та експертами. Він базується на сучасних світових моделях територіальної оборони країн-членів НАТО та Євросоюзу з урахуванням досвіду України в протидії російській агресії 2014 – 2020 років.

На думку заступника секретаря РНБО, практична реалізація закону про тероборону забезпечить стале функціонування державних органів, економіки, інфраструктури та життєдіяльність населення у випадку виникнення воєнної загрози, у воєнний час та під час виникнення кризових або надзвичайних ситуацій. Цей нормативний акт надає можливість розгортання підрозділів тероборони у максимально стислі строки, формування оборонної свідомості у громадян, які залучаються для здійснення заходів з підготовки, ведення територіальної оборони в мирний час та особливий період.

Також проєктом закону передбачено створення Головного органу управління територіальною обороною, до складу якого входять Війська територіальної оборони України, Загони територіальної оборони та безпеки громади та відповідні підрозділи Сил безпеки і Сил оборони, місцеве населення.

Крім того, документ закріплює правові засади, принципи, основи завдання територіальної оборони; перелік суб’єктів територіальної оборони та їх повноваження; встановлює заходи з підготовки та ведення територіальної оборони; затверджує структуру, порядок комплектування, проходження підготовки, обов’язки та права, мотивацію, формений одяг та знаки розрізнення, дислокацію, фінансування, підготовку підрозділів Військ територіальної оборони та Загонів територіальної оборони та безпеки громад.

Ухвалення законопроєкту, зазначає Кривонос, створює можливість до проходження строкової служби у Військах територіальної оборони. “Ухвалення цього закону вкрай важливе та має бути здійснено у найближчі місяці, щоб у бюджеті 2021 року вже були закладені кошти на розбудову системи територіальної оборони України”, - наголошує Кривонос.