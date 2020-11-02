У Росії трьом кримським татарам загрожує до 18 років тюрми

Обвинувачення у «справі Хізб ут-Тахрір» (красногвардійська група) запросило для трьох кримських татар від 15 до 18 років позбавлення волі. У понеділок фігуранти «справи» виступають з останнім словом у Південному окружному військовому суді.

Про це Кримська солідарність повідомляє в Фейсбук, передає Укрінформ.

«3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд винесе вирок фігурантам крансогвардійської групи «справи Хізб-ут Тахрір» Рустему Емірусеїнову, Арсену Абхаїрову і Ескендеру Абдулганієву. Прокурор просить від 15 до 18 років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

За даними Кримської солідарності, 2 листопада в Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону очікується виступ Рустема Емірусеїнова, Ескендера Абдулганієва і Арсена Абхаїрова з останнім словом. Адвокати братимуть участь в засіданні за допомогою відеоконференцзв'язку з Кримського гарнізонного військового суду.

У ці дні в Криму проходить флешмоб, ініційований сім'ями фігурантів красногвардійської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

Люди викладають на своїх сторінках у соціальній мережі Фейсбук світлини з написом «Пів століття в'язниці на трьох».

Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму матері політв'язнів Абдулганієва, Абхаїрова і Емірусеїнова 31 жовтня вийшли на поодинокі пікети з плакатами «Мій син - не терорист».

Абдулганієва, Абхаїрова і Емірусеїнова затримали 14 лютого 2019 р. в с. Октябрське Красногвардійського району за підозрою в причетності до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір». Захист і підсудні називають процес сфабрикованим, оскільки обвинувачення мотивується матеріалами прослуховувань, знайденими у фігурантів справи книгами і свідченнями прихованих свідків.