У Бундестазі можуть створити платформу друзів на підтримку Криму - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков позитивно оцінив результати візиту делегації українського парламенту до Берліна та зустрічей з президентом Бундестагу, представниками парламентських фракцій, іншими політиками.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, він заявив українським журналістам у п’ятницю, 30 жовтня.

«Ми вдячні за підтримку, яку відчуваємо з боку Бундестагу щодо боротьби (України) за територіальну цілісність. Ми почули підтримку на всіх зустрічах. Незважаючи ні на що, позиція Німеччини залишається сталою», - сказав Разумков.

Він підкреслив, що питання відновлення територіальної цілісності залишається ключовим, а підтримка Німеччини в цьому питанні – більш ніж важлива, особливо у форматі Нормандської четвірки, а також в інших форматах, які будуть спрямовані на те, щоб Україна повернула свої території.

Парламентарії двох країн домовилися продовжувати узгоджувати позиції на шляху досягнення Україною її євроінтеграційних цілей і руху в бік НАТО.

Порушувалося питання можливості створення в німецькому Бундестазі платформи друзів на підтримку Криму. Разумков вважає, що це стало би додатковим важливим механізмом співпраці, а також сигналом, який демонструватиме позицію німецького парламенту до подій, які відбуватися в окупованому Криму.

Пандемія серйозно впливає на міжпарламентські контакти, зазначив Разумков, додавши, що візит відбувся перед запровадженням у ФРН локдауну. Політик сподівається, що формат дистанційного спілкування не вплине на ефективність роботи в майбутньому. Зокрема, наразі опрацьовується питання спільних онлайн засідань комітетів.

Як повідомляв Укрінформ, візит делегації ВРУ на чолі з її керівником до ФРН відбувся 29-30 жовтня і став першим візитом керівництва українського найвищого законодавчого органу до Німеччини за останніх 5 років.