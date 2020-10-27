У Криму почався «суд» над учасником «українського батальйону»

У Криму почався «суд» над учасником «українського батальйону»

Укрінформ
В окупованому Криму почався судовий процес над учасником батальйону імені Челебіджихана громадянином України Меджитом Аблямитовим.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Кримську правозахисну групу.

«У «Кіровському районному суді» почався судовий процес у «справі Меджита Аблямитова», якого обвинувачують в участі в незаконному збройному формуванні, батальйоні Номана Челібіджихана за статтею 208. ч. 2 КК РФ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час засідання сторона обвинувачення зачитала обвинувальний висновок. Слухачів в зал не пустили, пославшись на «карантинні заходи».

Сам Аблямитов не заперечує, що був у батальйоні, але не вважає, що зробив якийсь злочин, "зброю в руках не тримав".

Обвинувачений наголосив, що є громадянином України.

Сторона обвинувачення заявила клопотання про проведення закритих судових засідань по суті, пославшись на загрозу безпеці учасників процесу. «Суд» підтримав клопотання прокурора.

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Як повідомлялося, 19 серпня 2020 року пресслужба ФСБ заявила про затримання у Криму жителя Кіровського району, якого підозрюють в участі в «українському націоналістичному батальйоні». Пізніше стало відомо, що мова йде про 26-річного Меджита Аблямитова. 20 серпня «Київський районний суд» Сімферополя обрав для Аблямитова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Причиною переслідування кримчан за участь у кримськотатарському добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана, за заявою окупаційної влади Криму, є членство в організації, яка ставить собі за мету деокупацію півострова. Водночас ця організація не бере участі у збройному конфлікті чи інших військових діях, тому переслідування за участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана розглядається правозахисниками як політично мотивоване.

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