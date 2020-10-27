У Криму почався «суд» над учасником «українського батальйону»

В окупованому Криму почався судовий процес над учасником батальйону імені Челебіджихана громадянином України Меджитом Аблямитовим.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Кримську правозахисну групу.

«У «Кіровському районному суді» почався судовий процес у «справі Меджита Аблямитова», якого обвинувачують в участі в незаконному збройному формуванні, батальйоні Номана Челібіджихана за статтею 208. ч. 2 КК РФ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час засідання сторона обвинувачення зачитала обвинувальний висновок. Слухачів в зал не пустили, пославшись на «карантинні заходи».

Сам Аблямитов не заперечує, що був у батальйоні, але не вважає, що зробив якийсь злочин, "зброю в руках не тримав".

Обвинувачений наголосив, що є громадянином України.

Сторона обвинувачення заявила клопотання про проведення закритих судових засідань по суті, пославшись на загрозу безпеці учасників процесу. «Суд» підтримав клопотання прокурора.

Як повідомлялося, 19 серпня 2020 року пресслужба ФСБ заявила про затримання у Криму жителя Кіровського району, якого підозрюють в участі в «українському націоналістичному батальйоні». Пізніше стало відомо, що мова йде про 26-річного Меджита Аблямитова. 20 серпня «Київський районний суд» Сімферополя обрав для Аблямитова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Причиною переслідування кримчан за участь у кримськотатарському добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана, за заявою окупаційної влади Криму, є членство в організації, яка ставить собі за мету деокупацію півострова. Водночас ця організація не бере участі у збройному конфлікті чи інших військових діях, тому переслідування за участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана розглядається правозахисниками як політично мотивоване.