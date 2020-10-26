Прикривали кораблі від авіаудару: РФ провела в окупованому Криму військові навчання
Як передає Укрінформ, про це повідомлять на сайті Міністерства оборони Росії.
«За задумом навчання, центр управління Чорноморського флоту отримав розвіддані щодо зльоту групи літаків умовного ворога в напрямку Кримського півострова. Засоби ППО на чергових кораблях ЧФ були приведені в бойову готовність, на корабельні сили флоту був переданий сигнал про наближення авіагрупи умовного противника», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час цих навчань розрахунки ППО кораблів у пунктах базування «взяли на супровід і знищили повітряні цілі умовного ворога зенітною ракетною зброєю, призначеною для протиповітряної оборони кораблів від всіх засобів повітряного нападу».
Цілі були імітовані електронним способом системами управління озброєння кораблів і умовно знищені до здійснення заходу літаків на бойовий курс.
Як повідомлялося, після анексії українського Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря.
У Генштабі України дії російських військових у Криму називають протизаконними.