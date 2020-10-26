Прикривали кораблі від авіаудару: РФ провела в окупованому Криму військові навчання

Сили протиповітряної оборони флоту РФ провели в окупованому українському Криму вчення з прикриття пункту базування кораблів від масованого ракетного авіаудару умовного ворога.

Як передає Укрінформ, про це повідомлять на сайті Міністерства оборони Росії.

«За задумом навчання, центр управління Чорноморського флоту отримав розвіддані щодо зльоту групи літаків умовного ворога в напрямку Кримського півострова. Засоби ППО на чергових кораблях ЧФ були приведені в бойову готовність, на корабельні сили флоту був переданий сигнал про наближення авіагрупи умовного противника», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час цих навчань розрахунки ППО кораблів у пунктах базування «взяли на супровід і знищили повітряні цілі умовного ворога зенітною ракетною зброєю, призначеною для протиповітряної оборони кораблів від всіх засобів повітряного нападу».

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Цілі були імітовані електронним способом системами управління озброєння кораблів і умовно знищені до здійснення заходу літаків на бойовий курс.

Як повідомлялося, після анексії українського Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають протизаконними.