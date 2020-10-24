ДБР закінчило розслідування щодо двох міністрів оборони й начальника Генштабу

Слідчі Державного бюро розслідувань працюють над об'ємною справою, яка стосується фактів, пов'язаних з незаконною анексією Криму Росією.

Про це перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков заявив у програмі "Неофіційна розмова" на телеканалі ДІМ.

"Під час цього розслідування піднімаються документи, які стосуються постачання, продажу військової техніки, її розбазарювання, по суті. Питання, пов'язані з облаштуванням складів. Питання щодо організаційних тем, місцеперебування командних пунктів і так далі", - повідомив він.

Бабіков впевнений, що в даному процесі потрібно дати оцінку не лише військовим, а й політикам, які приймали рішення скорочувати фінансування і продавати техніку. Багато з них, за його словами, лишаються публічними людьми і продовжують політичну діяльність, прагнучи потрапити до влади знову.

"Є й ті, які хочуть знову потрапити до влади, це дуже великий спектр людей. Проте потрібно дати правову оцінку кожному з них. Це дуже велика, складна, скрупульозна праця, де проводяться десятки експертиз для з'ясування конкретних дій, що призвели до наслідків", - зазначив він.

Бабіков розповів, що зараз співробітники ДБР закінчили розслідування щодо двох міністрів оборони і начальника Генерального штабу, одного з президентів України. І тепер дали можливість адвокатам ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.

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Однак, зазначив він, в українському Кримінальному кодексі багато процесуальних складнощів, нюансів, за допомогою яких досвідчені захисники можуть затягувати процес роками, через що українці не бачать результатів і не можуть дати оцінку ефективності роботи як правоохоронній системі і новоствореним антикорупційним органам, так і системі правосуддя в цілому.

"Особлива процедура ознайомлення. Особлива процедура вивчення в суді секретних матеріалів. Маса процесуальних складнощів, які роблять кримінальний процес малоефективним. Ось якщо будь-якого практика запитаєте, який працював за кодексом 1960 року і за кодексом 2012 року, більшість, а іноді переважна більшість, скажуть, що минулий кодекс, радянський, був більш ефективним. По ньому можна було швидше працювати. Так, новий кодекс більше гарантує прав людини під час досудового розслідування. Але в той же час кримінальний процес повинен бути в першу чергу ефективним. Тобто ми маємо бачити фіналом кримінального розслідування вирок суду", - пояснив Бабіков.

Як відомо, окупації Криму Росією передували (в лютому-березні 2014 року) організовані антиукраїнські виступи в містах Криму, блокада і захоплення стратегічних об'єктів півострова та військових частин ЗСУ підрозділами російської армії, а в деяких випадках - під прикриттям окремих цивільних осіб і новостворених спецслужбами РФ "загонів самооборони Криму", що поклало початок окупації Криму Росією.

Про "приєднання" Автономної Республіки Крим і Севастополя до РФ Москва оголосила 18 березня 2014 року за результатами так званого референдуму про статус Криму, який відбувся 16 березня 2014 року.

Насильницька анексія Криму, як і псевдореферендум, не визнаються українською державою і більшістю країн, Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеціанської комісії, однак російською владою трактується як "повернення Криму Росії". Відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", територія Кримського півострова в результаті російської окупації вважається тимчасово окупованою територією.