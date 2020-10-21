Посадовцю ФСБ оголосили підозру у підбурюванні українських військових до держзради

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили про підозру у підбурюванні до державної зради посадовцю ФСБ Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"У ході досудового розслідування встановлено, що у лютому-березні 2014 року посадовець спецслужби країни-агресора, перебуваючи на території України, а саме в м. Сімферополь Автономної Республіки Крим, діючи за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ та збройних сил РФ, вчиняв дії, направлені на порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Таким чином, був реалізований заздалегідь розроблений злочинний план окупації та подальшої анексії території півострова Крим", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними прокуратури, співробітник ФСБ шляхом умовлянь, підкупу та погроз закликав військовослужбовців Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Сімферопольського прикордонного загону, дислокованого на території АР Крим, вчиняти дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України. «Мова йде про неперешкоджання спротиву підривним діям військових підрозділів РФ та перехід на бік російської прикордонної служби», - зазначається в повідомленні.

Посадовцю ФСБ інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, тобто в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків; підбурюванні до вчинення державної зради та веденні агресивної війни проти України.

Наразі вирішується питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо підозрюваного, поінформували в ОГП.