Джапарова назвала тиском рішення суду РФ про притягнення до відповідальності Лілі Гемеджі

Ухвала російського суду щодо притягнення до відповідальності кримського адвоката Лілі Гемеджі є черговим проявом тиску на правозахисників, які захищають від свавілля окупантів.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Вимога російського суду притягнути кримську адвокатку Лілі Гемеджі до відповідальності є черговим проявом тиску на правозахисників, які захищають від свавілля окупантів. Лілію хочуть покарати за її боротьбу за свободу правозахисника Сервера Мустафаєва, якого Росія засудила до 14 років колонії”, - підкреслила Джапарова.

Як повідомляв Укрінформ, Південний окружний військовий суд м. Ростова-на-Дону 23 жовтня виніс окрему ухвалу про притягнення адвоката Лілі Гемеджі до відповідальності «за порушення регламенту судових засідань», а фактично - за відстоювання в суді позиції її підзахисного.

За даними Кримської солідарності, апеляцію на окрему ухвалу Південного окружного військового суду розглянуть 26 жовтня.

Сервера Мустафаєва, інтереси якого представляла в суді Ліля Гемеджі, 16 вересня 2020 року Південний окружний військовий суд м. Ростова-на-Дону засудив на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Активіст визнаний Amnesty International в'язнем совісті.