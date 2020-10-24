Джапарова назвала тиском рішення суду РФ про притягнення до відповідальності Лілі Гемеджі

Джапарова назвала тиском рішення суду РФ про притягнення до відповідальності Лілі Гемеджі

Укрінформ
Ухвала російського суду щодо притягнення до відповідальності кримського адвоката Лілі Гемеджі є черговим проявом тиску на правозахисників, які захищають від свавілля окупантів.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Вимога російського суду притягнути кримську адвокатку Лілі Гемеджі до відповідальності є черговим проявом тиску на правозахисників, які захищають від свавілля окупантів. Лілію хочуть покарати за її боротьбу за свободу правозахисника Сервера Мустафаєва, якого Росія засудила до 14 років колонії”, - підкреслила Джапарова.

Як повідомляв Укрінформ, Південний окружний військовий суд м. Ростова-на-Дону 23 жовтня виніс окрему ухвалу про притягнення адвоката Лілі Гемеджі до відповідальності «за порушення регламенту судових засідань», а фактично - за відстоювання в суді позиції її підзахисного.

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За даними Кримської солідарності, апеляцію на окрему ухвалу Південного окружного військового суду розглянуть 26 жовтня.

Сервера Мустафаєва, інтереси якого представляла в суді Ліля Гемеджі, 16 вересня 2020 року Південний окружний військовий суд м. Ростова-на-Дону засудив на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Активіст визнаний Amnesty International в'язнем совісті.

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