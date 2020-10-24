Джапарова назвала тиском рішення суду РФ про притягнення до відповідальності Лілі Гемеджі
Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Твіттері, повідомляє Укрінформ.
“Вимога російського суду притягнути кримську адвокатку Лілі Гемеджі до відповідальності є черговим проявом тиску на правозахисників, які захищають від свавілля окупантів. Лілію хочуть покарати за її боротьбу за свободу правозахисника Сервера Мустафаєва, якого Росія засудила до 14 років колонії”, - підкреслила Джапарова.
Як повідомляв Укрінформ, Південний окружний військовий суд м. Ростова-на-Дону 23 жовтня виніс окрему ухвалу про притягнення адвоката Лілі Гемеджі до відповідальності «за порушення регламенту судових засідань», а фактично - за відстоювання в суді позиції її підзахисного.
За даними Кримської солідарності, апеляцію на окрему ухвалу Південного окружного військового суду розглянуть 26 жовтня.
Сервера Мустафаєва, інтереси якого представляла в суді Ліля Гемеджі, 16 вересня 2020 року Південний окружний військовий суд м. Ростова-на-Дону засудив на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Активіст визнаний Amnesty International в'язнем совісті.