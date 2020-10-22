Україна не забезпечуватиме водою російські бази у Криму – Цимбалюк

Україна не буде задовольняти потреби у воді російських військових баз у Криму - відновлення водопостачання на півострів можливе тільки після деокупації.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Якщо окупаційна держава заявляє про нестачу водних ресурсів для населення, то ми розуміємо, що водні ресурси перенаправляються для інших цілей, таких як функціонування військово-промислового комплексу та баз. Україна не збирається задовольняти потреби російського військово-промислового комплексу у воді", - заявив Цимбалюк, коментуючи тему водопостачання до Криму.

Він поінформував делегації країн-учасниць ОБСЄ, що Україна не перекривала природного водотоку або річки, з яких вода потрапляє до Криму.

"Україна просто призупинила штучну водну преференцію, яку колись надавала для прискореного розвитку економіки та сільського господарства півострова. Внутрішніх водних ресурсів Криму достатньо для задоволення водних потреб населення півострова навіть у найбільш посушливі роки", - зазначив Цимбалюк.

Він підкреслив, що, відповідно до міжнародного гуманітарного права, держава-окупант несе повну відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованій території. Серед іншого, це стосується питання забезпечення населення тимчасово окупованої території ресурсами, в тому числі водою.

"Відновлення водопостачання Криму з материкової України можливе лише після деокупації півострова", - додав очільник місії України при ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах окупованого Криму через посуху й обміління водоймищ почався третій, найсуворіший етап обмежень подачі води.