У Херсоні презентували документальний цикл «Крим. 25 років боротьби за Україну»

У Херсоні презентували цикл документальних програм «Крим. 25 років боротьби за Україну».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу подякувати Українському культурному фонду за ту підтримку, яку він надав. Хто стежив за нашими програмами, той пам’ятає ту достатню складну історію, як ми знімали перші серії: ми збирали кошти на платформі Спільнокошт, Велика ідея. І саме за допомогою людей, які здавали по 50, 100, 200 гривень, ми зібрали необхідну суму - кошти на три серії. Але минулого року наша команда брала участь у конкурсі – грантовій програмі Українського культурно фонду…Конкурсна комісія відібрала саме нашу пропозицію. І для нас це величезний аванс довіри», - сказав автор ідеї, головний режисер та ведучий фільму Ібрагім Сулейманов.

Як він зазначив, «Крим. 25 років боротьби за Україну» - це цикл документальних програм про політичну історію Криму з перших років Незалежності України. 25 років, тому що ідея створення фільму з’явилася 2016 року, кожному року, починаючи з 1991-го, присвячується один рік. Наразі знято 7 серій, наступного тижня буде вже 8-ма серія, про події 1998 року. Усі серії знаходяться у вільному доступі.

У команді, яка знімала документальний цикл, також керівник проєкту Рустам Авдєєв, сценарист Дементій Білий, перевіряв сценарій на відповідність фактам старший науковий співробітник Інституту історії НАН України, кандидат історичних наук Олег Бажан.

«Аналізуючи новітню історію українського Криму починаючи з часів відновлення Незалежності України, ми побачили дуже багато тих нюансів, які зіграли свою роль 2014 року. Сама по собі анексія не виникла як окреме непередбачуване явище. Усі роки політична, економічна і культурна ситуація давала для України бачення того, що скоро щось станеться. Спікери, з якими ми спілкувалися під час створення цього проєкту, – це очевидці тих подій з 1991 року, вони прогорювали це і в ті роки, вони проговорюють це і сьогодні: що ми багато чого знали, але багато чого не робили… Ці фільми про те, чим реально жив Крим і яким ми його, можливо, навіть не знали», - зазначив Авдєєв.

За його словами, всі ці роки в Криму громадянське суспільство намагалося боротися з російським впливом на культуру Криму, освіту, політику, з російською мілітаризацією півострова. Автори фільму намагалися спростувати антиукраїнські, антикримськотатарські фейки, які й сьогодні живуть у суспільстві.

«Робота з архівами, робота з документами, робота з відеохронікою, зі статтями тих років, спілкування з тими людьми, які робили цю політику – все це відкрило очі для мене. Коли я тепер чую, що Україна щось не зробила для Криму... По-перше, Крим – це Україна. І Україна для жодного з регіонів не зробила більше, ніж для Криму…Україна дуже багато вклала у розвиток одного із своїх ключових регіонів. Другий важливий момент: коли ми чуємо російську пропаганду, що прийшли «зелені чоловічки», щоб врятувати від націоналістів, то хочу сказати, що ця боротьба була з перших років Незалежності України - постійний тиск (з боку Росії – ред.), демонстрація сили, заяви з боку російських політиків, фінансування проросійських організацій, знецінення українців, кримських татар», - додав Білий.

За його словами, фільм розповідає про те, як виконували свою роботу українські військові, як протистояли Росії окремі українські політики, які не допустили анексії Криму у перші роки після відновлення Незалежності. Росія окупували Крим у той момент, коли Україна виявилася слабкою, зазначив Білий.

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який приєднався до презентації онлайн, підкреслив, що документальний цикл має не лише пізнавальну функцію, а й навчальну.

Він зазначив, що особисто був учасником багатьох подій, про які розповідає фільм, а не лише очевидцем. «Ваш фільм – це погляд співгромадянина… Ви з хаосу джерел вибирали ті, які, на ваш погляд, були найбільш цікавими і показували специфіку, смак того часу…Вам вдалося показати цілісну картину…Навчальність фільму в тому, що ви показуєте, чому Крим опинився в такій ситуації», - сказав Чубаров.