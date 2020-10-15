Росія порушує міжнародне право, здійснюючи призов в окупованому Криму - ЄС

Військовий призов, який РФ силоміць здійснює на території окупованого Криму, є частиною її зусиль із подальшого підриву суверенітету й територіальної цілісності України, та є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляє Укрінформ, про це у четвер йдеться у заяві речника ЄС, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Російська Федерація проводить насильницький військовий призов мешканців незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Це є частиною триваючих зусиль, спрямованих на підрив суверенітету та територіальної цілісності України, з подальшими спробами силовим шляхом інтегрувати незаконно анексований Крим і Севастополь у Росію, і є порушенням міжнародного гуманітарного права», - підкреслив речник ЄС.

Наголошується, що Російська Федерація має дотримуватися міжнародного законодавства та повинна забезпечити захист прав людини на півострові.

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«Європейський Союз не визнає і не визнає у майбутньому незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Європейський Союз продовжує очікувати, що Росія припинить всі порушення міжнародного законодавства на Кримському півострові. Як було одноголосно підтверджено лідерами ЄС під час саміту ЄС-України 6 жовтня, Європейський Союз є непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, і запровадив санкції проти тих, хто продовжує порушувати міжнародне законодавство», - йдеться у заяві речника ЄС.

Як вже повідомляв Укрінформ, Євросоюз проводить послідовну політику невизнання незаконної Анексії Криму Російською Федерацію та вже кілька років поспіль поновлює санкції, що були введені з 2014 року проти російських офіційних осіб за дії, спрямовані на підрив незалежності та територіальної цілісності України, а також проти державних установ на території окупованого Криму.