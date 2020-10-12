Кулеба: Україна домагається не обміну, а звільнення кримських татар

Найскладніша частина всіх переговорів з РФ - обмін полоненими. Що стосується кримських татар, українська сторона домагається не їх обміну, а звільнення.

Про це сказав міністр закордонних справ України в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT Russian.

«Обмін полоненими, ймовірно, є найбільш складною і делікатною частиною всіх переговорів із Росією, тому що він стосується долі людей, стосується їхніх родичів, які чекають на новини, тому ніколи не розкриваємо ніяких даних ув'язнених, які можуть бути обміняні, або термінів», - сказав міністр.

Він запевнив, що українська сторона готова перейти до наступного раунду обміну.

«Це те, над чим ми активно працюємо (обмін полоненими - ред.) І ми готові перейти до наступного раунду обміну. Однак інша сторона не так конструктивна, як ми, тому є багато нових проблем, вирішення яких маємо знайти, перш ніж обмін зможе відбутися. Але ми абсолютно повністю зосередилися на тому, щоб формула «всіх на всіх» була реалізована», - сказав Кулеба.

Відносно включення до списків обміну кримських татар, він наголосив на тому, що Київ домагається не обміну, а звільнення.

«Коли ми говоримо про кримських татар, йдеться не про обмін. Ми вимагаємо лише звільнення цих людей, і це найскладніша частина, тому що Росія вважає, що Крим під її юрисдикцією», - сказав глава МЗС України.

Він підкреслив, що Москва несе відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях.

«Крим був і буде до повернення залишатися незаконно окупованою територією. Відповідно до міжнародного права, РФ, держава-окупант несе всю відповідальність за те, що відбувається на півострові... Кожна її дія, що суперечить її зобов'язанням як держави-окупанта, призведе до її відповідальності, за яку вона нестиме покарання, включаючи різного роду обмеження», - вказав Кулеба.

Він також нагадав, що Україна, міжнародне співтовариство і Туреччина, зокрема, вважають Крим незаконно окупованою територією, що визначає складну позицію Росії з цього питання.

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Як відомо, раніше Дмитро Кулеба заявляв, що відсутність води в анексованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не подаватиме воду на півострів до його деокупації. Він також запросив Німеччину приєднатися до платформи щодо деокупації Криму.