На Херсонщині встановлять пости для моніторингу ситуації з кримським «Титаном»

На Херсонщині стаціонарні пости цілодобово в режимі онлайн здійснюватимуть моніторинг довкілля для того, щоб контролювати ситуацію з кримським «Титаном».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у п’ятницю, 9 жовтня, на брифінгу у Херсоні заявив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«З приводу заводу «Титан» – ряд доручень, які ми сьогодні дали в рамка наради, включають у себе ті заходи, які дозволять у подальшому превентивно діяти у разі виявлення якихось індикаторів негативного впливу... У першу чергу, (необхідно - ред.) забезпечити нормальний, якісний моніторинг. Я попросив долучитися до нашої наради сьогодні представників Харківського інституту екологічних проблем, який у підпорядкуванні міністерства знаходиться. Представник повідомив про те, що…є певні рекомендації про те, як, де потрібно встановити стаціонарні пости», - сказав Стрілець.

Він також зазначив, що у ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області є пересувна лабораторія моніторингу навколишнього середовища та впливу хімічних факторів з сучасним обладнанням найкращих виробників, тому сумнівів у тих даних, що вона збирає, не має бути.

Проте, як зазначив заступник міністра, відповідаючи на запитання кореспондента агентства, необхідно забезпечити саме роботу стаціонарних постів, які будуть в онлайн-режимі 24 години на добу здійснювати спостереження за можливим негативним впливом.

«Чому так? Тому що те, що сьогодні ми маємо у ґрунті – перевищення певних допустимих концентрацій, це наслідок того, що воно прийшло або з повітря, або з води. І превентивно вжиті заходи дозволять нам забезпечити техногенну безпеку громадян», - сказав Стрілець.

Він також зазначив, відповідаючи на запитання кореспондента агентства, що міністерство не вивчало питання: чи не потрапляє на «Титан» українська сировина, оскільки це компетенція інших міністерств та СБУ, «які, напевне, цим питанням займаються».

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 24 серпня 2018 року в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод "Титан", сталися викиди невідомої отруйної речовини. Також на Херсонщині було зафіксовано хімічне забруднення через викиди заводу "Титан".

У вересні 2020 року Державна екологічна інспекція у Херсонській області повідомила, що Кримський «Титан», який з кінця серпня запрацював на повну потужність, продовжує труїти землю на Херсонщині. Результати аналізів ґрунту показали перевищення шкідливих речовин у майже 18 разів.