Кримський "Титан" продовжує труїти землю на Херсонщині - екоінспекція

Кримський «Титан», який з кінця серпня запрацював на повну потужність, продовжує труїти землю на Херсонщині.

Результати аналізів ґрунту показали перевищення шкідливих речовин у майже 18 разів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Державної екологічної інспекції у Херсонській області.

«Спеціалісти ... провели відбір проб ґрунту в 5 встановлених точках спостереження... За результатами досліджень, вміст сульфатів сягав рівня 2812,61 мг/кг, що є перевищенням гранично допустимої концентрації майже у 18 разів. А у селі Григорівка Чаплинського району вміст сульфатів становить 358,89 мг/кг, що є перевищення в 2 рази», - йдеться у повідомленні.

Точки спостереження за станом ґрунтів були визначені Державною екологічною інспекцією у Херсонській області у вересні 2018 року для контролю впливу виробничої діяльності на довкілля після аварійної ситуації на ПрАТ «Кримський Титан» (нині ПрАТ «ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС»), який розташовано на тимчасово окупованій території АР Крим. Точки спостереження розташовані в санітарно-захисній зоні підприємства та населених пунктах Чаплинського та Каланчацького районів.

Візуально херсонські фахівці зафіксували факт початку діяльності кримського "Титану" 28 серпня 2020 року. Наразі підприємство працює на повну потужність. Інспектори продовжують відстежувати ситуацію.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 24 серпня 2018 року в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод "Титан", сталися викиди невідомої отруйної речовини. Також на Херсонщині було зафіксовано хімічне забруднення через викиди заводу "Титан".

Фото: DW