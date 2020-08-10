На Запорізькому титано-магнієвому комбінаті стався витік хімікатів, є постраждалі

У Запоріжжі на заводі ЗТМК сталося витікання хімічної речовини, в результаті чого троє осіб отримали опіки.

Про це журналістам повідомили в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Встановлено, що під час проведення ремонтних робіт відбулося витікання хімічного елементу, в результаті чого постраждало троє чоловіків 1969, 1970 та 1981 років народження. Потерпілих з термічними опіками госпіталізовано до місцевої лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Колишній директор ЗТМК Володимир Сівак на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що нещасний випадок стався у цеху №2. Один з потерпілих чоловіків підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.