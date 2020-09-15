Ексдиректора “Титану” судитимуть у Криму за отруйні викиди в Армянську

В окупованому Криму збираються судити колишнього директора підприємства «Титан» в Армянську за порушення безпечної експлуатації хімічного заводу, що призвело до забруднення повітря і масового захворювання людей.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

«Підконтрольна Росії прокуратура Криму затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі щодо колишнього директора хімічного заводу в Армянську», - йдеться у повідомленні.

За даними підконтрольної РФ прокуратури Криму, колишній керівник «Титану» в період з січня 2017 року до вересня 2018 року допустив порушення правил безпечної експлуатації об'єкта розміщення відходів - кислотонакопичувача, що призвело до значного збільшення в ньому концентрації кислих солей і з'єднань.

«В результаті сталася серія викидів в атмосферу в місті Армянську і селі Перекоп забруднюючих речовин, що призвело до забруднення повітря, а також спричинило масове захворювання мешканців зазначених населених пунктів», - цитує Крим.Реалії повідомлення підконтрольної Кремлю прокуратури Криму.

Колишнього директора підприємства обвинувачують в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 247 Кримінального кодексу Росії (порушення правил поводження з екологічно небезпечними речовинами і відходами, що спричинило забруднення довкілля і з необережності масове захворювання людей), ч. 2 ст. 251 Кримінального кодексу Росії (порушення правил викиду в атмосферу забруднюючих речовин або порушення експлуатації установок, споруд та інших об'єктів, якщо ці діяння призвели до забруднення чи іншої зміни природних властивостей повітря, що спричинило з необережності заподіяння шкоди здоров'ю людини).

Повідомляється, що кримінальну справу найближчим часом буде направлено до Армянського міського суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося, в ніч на 24 серпня 2018 року в окупованому Росією Криму, в місті Армянську, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Також на Херсонщині було зафіксовано хімічне забруднення через викиди заводу «Титан». У серпні минулого року тимчасово зупинили роботу одного з цехів підприємства «Кримський титан» і збільшили подачу води в кислотонакопичувач, щоб «запобігти погіршенню екологічної ситуації на півночі Криму».

Кримський «Титан», який з кінця серпня почав працювати на повну потужність, продовжує забруднювати довкілля, зокрема землю на Херсонщині.

За даними Державної екологічної інспекції в Херсонській області, результати аналізів ґрунту показали перевищення шкідливих речовин майже в 18 разів.