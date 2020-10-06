Окупанти залишили під арештом кримськотатарського активіста Бектемірова

Так званий "Верховний суд Криму" не задовольнив скаргу захисту кримськотатарського активіста Вадима Бектемірова і залишив його під арештом.

Про це інформує в Фейсбук Кримська солідарність, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні у Верховному суді Республіки Крим відбулося судове засідання з розгляду апеляційної скарги на продовження терміну тримання під вартою кримськотатарському активісту Бектемірову Вадиму. Суд залишив рішення Київського районного суду чинним, не задовольнивши скаргу захисту», - йдеться у повідомленні.

За даними Кримської солідарності, Вадим Бектеміров - магістр за спеціалізацією «Ісламські вчення», закінчив факультет арабської літератури і гуманітарних наук університету «Аль-Джинан» (Тріполі, Ліван).

До арешту Бектеміров проводив молебні (дуа) на підтримку сімей політв'язнів, організовував передачі арештованим кримським мусульманам, відвідував судові засідання за політично мотивованими справами. Релігійного діяча арештували 7 липня 2020 року після чергових масових обшуків у Криму.

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Вадиму Бектемірову інкримінується організація діяльності «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії заборонена з 2003 року.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня о 4 ранку в окупованому Криму пройшли масові обшуки в кількох районах Криму. В результаті слідчих заходів окупантів, які пройшли в 13 будинках вірян, співробітники ФСБ затримали 7 осіб - Зіядінова Еміля, Ібрагімова Ісмета, Суф'янова Аліма, Хайретдінова Сейрана, Сизикова Олександра, Бектемірова Вадима, Муратова Зекір'ю.

Фото: krymsos.com