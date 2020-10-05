Власник ATR пишається тим, що причетний до блокади електроенергії в Криму

Власник телеканалу АТR Ленур Іслямов впевнений, що за порушення територіальної цілісності України Росію судитимуть у міжнародних судах, тому що про окупацію Криму РФ говорить весь цивілізований світ.

Про це Іслямов заявив у понеділок під час брифінгу в МЗС України, передає кореспондент Укрінформу.

"Вони намагаються довести, що ми в своїх заявах зазіхали на територіальну цілісність Російської Федерації. Користуючись цим майданчиком, я заявляю, що не тільки Ленур Іслямов, а весь цивілізований світ говорить про те, що Крим окуповано, і про те, що це незаконне порушення територіальної цілісності держави, тому Росія буде переслідуватися в міжнародних судах", - заявив Іслямов.

Що стосується провини в організації блокади електропостачання півострова, в якій його обвинувачує Росія, то, за словами Іслямова, він пишається тим, що причетний до цього рішення.

"Тепер з приводу того, що мене обвинувачують у блокаді електропостачання Криму. Є різні часи і періоди в житті людей, про які іноді хочеться забути, але цим часом я якраз хочу пишатися, тому що кращі громадяни України не дозволили постачати електроенергію в Крим .. . Я пишаюся тим, що ми робили, і пишаюся тими рішеннями, які приймалися в той час", - наголосив Іслямов.

Як повідомлялося, так звана прокуратура Криму висунула Іслямову обвинувачення за трьома статтями кримінального кодексу Росії - "створення незаконного збройного формування, підготовка і здійснення диверсій", а також "публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії".

Крім того, за словами адвоката Полозова, з Іслямова намагаються стягнути збитки в розмірі одного мільярда рублів (близько 130-140 млн доларів), яких у Росії зазнали нібито через втрату електроенергії в результаті блокади електропостачання Криму з материкової України.