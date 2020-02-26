В Криму залишилось багато вірних Україні людей — Семена

Ситуація в окупованому Криму найбільше позначається на молодому поколінні півострова, тому дуже важливо налагодити активну інформаційну роботу з людьми, що живуть у Криму.

Про це заявив журналіст, незаконно засуджений в Криму, який нещодавно повернувся в Україну, Микола Семена під час Форуму Age of Crimea (Час Криму), що проходить у Києві з нагоди 6-ої річниці спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В Криму залишилось багато вірних Україні людей — українців і кримських татар, які мріють про повернення Криму в Україну, але змушені там працювати, існувати і миритися з брехнею. Особливо це трагедія саме для молодого покоління кримчан, дітей, які ходять у дитячі садки, у школи, тому що на кожному кроці їх вчать любити російські порядки, звикати до тих арештів, які там проводяться, до диктату, вседозволеності влади. Їх привчають любити російську воєнщину... Гірше за все те, що їх навчають ненавидіти Україну, їм вбивають в голови брехню і про “фашистський переворот”, про націоналістів і про Степана Бандеру. Говорять про Україну лише в негативному плані”, - сказав Семена.

Тому, за його словами, дуже важливо налагодити активну інформаційну роботу з тими людьми, що живуть у Криму.

“Треба зробити так, щоб слово української правди там можна було почути легко. Щоб ця правда просто оточувала кримчан. І тоді вони будуть знати, що Україна дбає про них, вживає багато заходів для їх визволення, і рано чи пізно Крим буде визволений”, - підкреслив журналіст.

Водночас Семена висловив думку, що підстав для оптимізму на сьогодні значно більше, але треба проводити велику роботу, і завдання з деокупації - досить складне і багатогранне, воно має свої внутрішні і зовнішні виклики.

“Санкції, які оголошуються стосовно окупанта, мають бути дошкульні, вони мають значно обмежувати можливості окупантів. Наприклад, перекриття Північно-Кримського каналу — це була дійсно дієва санкція, вони від цього не можуть оговтатися ще й зараз... Дуже дієвою санкцією була громадянська блокада Криму. Значною санкцією було відрізування території Криму від електропостачання. Все це певно зіграло свою роль”, - переконаний він.

Журналіст додав, що розробляється кілька проєктів з посилення санкцій, які унеможливлюватимуть існування військових частин у Криму, функціонування так званих державних органів там.

Як повідомлялося, кримського політв’язня, журналіста, автора проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" Миколу Семену 18 лютого 2020 року повернули на підконтрольну Україні територію. Перед тим, 28 січня він отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

22 вересня 2017 року він був незаконно засуджений окупаційною владою до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Семена стверджував, що у своїх матеріалах він реалізовував право на вільне вираження думки.

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні День опору Криму російській окупації. Шість років тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. Тоді біля будівлі кримського парламенту з ініціативи Меджлісу зібралося близько 12 тис. кримських татар. Вони тримали у руках свої національні прапори та прапори України. Мітингувальники скандували: «Слава Україні - Героям слава!», «Банду геть!», «Крим – Україна!». На противагу цьому мітингу був організований мітинг «Русского єдінства», що керувався поплічником російських окупантів Сергієм Аксьоновим.