Зеленський вірить, що банка Сенцова з іменами визволених з полону скоро буде заповнена

Зеленський вірить, що банка Сенцова з іменами визволених з полону скоро буде заповнена

Укрінформ
Українська влада робить усе, аби якнайскоріше повернути додому всіх полонених.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час форуму “Age of Crimea” ("Час Криму"), що проходить у Києві з нагоди 6-ї річниці спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми діємо заради майбутнього, але не забуваємо про наше минуле. Пам’ятаємо імена перших жертв з Криму - Решата Аметова, Сергія Кокуріна та Станіслава Киричевського. Викрадених Тимура Шаймарданова та Ервіна Ібрагімова. Журналіста Миколу Семену, який, на щастя, вже в Києві. Правозахисника Сервера Мустафаєва, який, на жаль, поки що в полоні”, - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що вже вдалося повернути багатьох наших громадян, серед яких і кримські політв’язні Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Володимир Балух і Олег Сенцов.

“Олег подарував мені банку, яку тримав у російській колонії. Ми домовилися з ним заповнювати її бирками інших визволених наших політв’язнів, наших українців. За останній час нам вдалось повернути додому 111 громадян України. Я оптиміст, але вважаю, що банка поки що наполовину порожня. А тому, щодня ми робимо все заради визволення кожної нашої людини і віримо сильно, що зовсім скоро ця банка буде повністю заповнена”, - підкреслив Президент.

Як повідомлялося, режисер Олег Сенцов під час виступу на XVI щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES 13 вересня 2019 року передав Президентові Зеленському свою тюремну банку з синьо-жовтими смужками та написом "Слава Україні".

Тоді він укинув до банки свій нагрудний знак, який видають у тюрмах РФ в'язням, і передав її Зеленському, побажавши, щоб ця ємність якнайшвидше наповнилась знаками тих, хто все ще перебуває у полоні.

Сенцов був звільнений 7 вересня 2019 року під час взаємного обміну утримуванимим громадянами між Україною і РФ.

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