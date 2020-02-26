Зеленський вірить, що банка Сенцова з іменами визволених з полону скоро буде заповнена

Українська влада робить усе, аби якнайскоріше повернути додому всіх полонених.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час форуму “Age of Crimea” ("Час Криму"), що проходить у Києві з нагоди 6-ї річниці спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми діємо заради майбутнього, але не забуваємо про наше минуле. Пам’ятаємо імена перших жертв з Криму - Решата Аметова, Сергія Кокуріна та Станіслава Киричевського. Викрадених Тимура Шаймарданова та Ервіна Ібрагімова. Журналіста Миколу Семену, який, на щастя, вже в Києві. Правозахисника Сервера Мустафаєва, який, на жаль, поки що в полоні”, - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що вже вдалося повернути багатьох наших громадян, серед яких і кримські політв’язні Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Володимир Балух і Олег Сенцов.

“Олег подарував мені банку, яку тримав у російській колонії. Ми домовилися з ним заповнювати її бирками інших визволених наших політв’язнів, наших українців. За останній час нам вдалось повернути додому 111 громадян України. Я оптиміст, але вважаю, що банка поки що наполовину порожня. А тому, щодня ми робимо все заради визволення кожної нашої людини і віримо сильно, що зовсім скоро ця банка буде повністю заповнена”, - підкреслив Президент.

Як повідомлялося, режисер Олег Сенцов під час виступу на XVI щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES 13 вересня 2019 року передав Президентові Зеленському свою тюремну банку з синьо-жовтими смужками та написом "Слава Україні".

Тоді він укинув до банки свій нагрудний знак, який видають у тюрмах РФ в'язням, і передав її Зеленському, побажавши, щоб ця ємність якнайшвидше наповнилась знаками тих, хто все ще перебуває у полоні.

Сенцов був звільнений 7 вересня 2019 року під час взаємного обміну утримуванимим громадянами між Україною і РФ.