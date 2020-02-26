Зеленський запровадив День спротиву окупації Криму

Президент Володимир Зеленський запроваджує День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, який щороку відзначатиметься 26 лютого.

Про це він заявив на форумі "Age of Crimea" ("Час Криму"), присвяченому Дню кримського спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В цей день рівно шість років тому у Сімферополі відбулось найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності нашої держави. Вшановуючи мужність та героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується Указ про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цей день буде відзначатися щорічно 26 лютого", - сказав Зеленський.

Він додав, що повернення Криму до України - це не тільки його мета як Президента або позиція як громадянина України, це не тільки спільна мрія українців, а й запорука безпеки на планеті та відновлення віри в міжнародне право.

Як відомо, 26 лютого в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації.

У цей день у 2014 році перед будівлею Верховної Ради Криму відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі з партії "Русское единство". Між сторонами відбулися сутички, в яких двоє людей загинули й декілька десятків зазнали поранень.

Після окупації півострова Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу (так звана "справа 26 лютого") і влаштував політичне судилище над рядом кримськотатарських активістів.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.