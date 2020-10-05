Джемілєв вважає, що треба відновити інститут Уповноваженого з проблем кримських татар

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв назвав чинники, які сприяли б більш плідній взаємодії Президента України з Меджлісом кримськотатарського народу.

Про це Джемілєв розповів під час онлайн-брифінгу в Міністерстві закордонних справ України, передає кореспондент Укрінформу.

"Дуже важливою є взаємодія Меджлісу кримськотатарського народу з Офісом Президента, з владою України. В цьому плані важливим є підписання проєкту постанови про взаємодію Меджлісу кримськотатарського народу з Офісом Президента, з самим Президентом. Друге - необхідно відновити інститут Уповноваженого з проблем кримськотатарського народу при Президенті України, який існував при п'ятому президентові", - сказав Джемілєв.

Крім того, зазначив народний депутат, він очікує від української влади ухвалення законодавчих актів про статус корінних народів, про статус кримськотатарського народу і поправок до Конституції, що стосуються статусу Криму.

"Дуже важливим в плані деокупації Криму є ухвалення з боку України ряду законодавчих актів, в першу чергу - закону про статус корінних народів на території України, друге - про статус кримськотатарського народу, а також - поправок до Конституції, що стосуються переформатування Автономної Республіки Крим в національно-територіальну автономію", - сказав Джемілєв.

За його словами, "всі ці питання передані й обговорювалися з Президентом, але поки що на сьогоднішній день якоїсь конкретної відповіді на них ми отримати не можемо".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський анонсував ухвалення законодавства на підтримку корінних народів України і, зокрема, надання відповідного статусу кримським татарам. Про це йдеться в його зверненні з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу, який відзначали в серпні.

У березні 2014 року Верховна Рада гарантувала право збереження і розвитку самобутності кримськотатарського народу як корінного в складі України. Парламент доручив підготувати ряд законодавчих актів: нову редакцію закону "Про національні меншини в Україні", проєкти законів "Про корінні народи", "Про статус кримськотатарського народу в Україні", "Про національно-культурну автономію" і кілька нормативних документів з фінансової підтримки культурного розвитку корінних народів.

У травні 2017 року в Україні було створено Робочу групу з розробки пропозицій змін і доповнень до Конституції України щодо АР Крим. До її складу увійшли народні депутати всіх фракцій, провідні правознавці та юристи, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу. У квітні 2018 року робоча група завершила роботу над поправками та схвалила текст змін і доповнень.

Фото: Twitter / Emine Dzheppar