Вересневі дощі не врятували ситуацію з водою в окупованому Криму

Вересневі дощі не змогли наповнити кримські водосховища і не вплинули на рівень води у річках півострова.

Про це пише Крим.Реаліі, цитуючи звіт Гідрометцентру Криму, повідомляє Укрінформ.

«Зазначається, що з 28 серпня припинилося надходження води у Чорноріченське водосховище, а з 31 серпня - у Партизанське», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в декількох водосховищах приплив води був незначним. Так, у Білогірському водосховищі він склав - 0.596 млн куб. м, у Сімферопольському - 0.466 млн куб. м, у Щасливому - 0.052 млн куб. м.

Також дощі у вересні не вплинули на рівень води у річках. За даними Гідрометцентру, в окремих річках він підвищився лише на 1-3 см.

Як повідомлялося, з 24 серпня кілька районів Криму і Сімферополь почали отримувати воду за графіками через посуху і обміління водойм. З 7 вересня у Криму почався третій, самий жорсткий етап обмежень подачі води споживачам.

Українська влада неодноразово робили заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.

До 2014 року Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води на півострів було припинено.

Читайте також: Чубаров оцінив загрозу нападу РФ заради води для Криму на 8 балів з 10

Наразі запаси води у Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Відповідно до заяв екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що після окупації Криму Росія несе основну відповідальність за доступ у Криму до води.