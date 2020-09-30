Окупанти не змогли «наловити» в Криму хмар для дощів

Літак Росгідромету ЯК-42Д, який прибув до Криму для штучного збільшення опадів, здійснив два вильоти. Фахівці оцінили погодні умови для вирішення поставленого завдання як негативні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

«Ми працюємо з хмарами, але вони не всі придатні - мають бути визначені параметри. Хочу сказати, ситуація неординарна. Явно аномальний розвиток погодних умов - придатних хмар дуже мало», - сказав керівник центру фізики хмар та активних впливів Центральної аерологічної обсерваторії РФ Баграт Данелян.

За його словами, синоптики спостерігають за хмарами в Криму з 10 вересня, і тільки зараз з'явилася деяка кількість придатних хмар. «З однієї хмари можна збільшити кількість опадів удвічі, але таких хмар не так багато - 30-40%», - зазначив фахівець.

Всього літак-лабораторія планує налітати в Криму 25-35 годин. Данелян наголосив, що для кардинальної зміни ситуації з маловоддям на півострові цього недостатньо.

Як повідомлялося, на початку вересня стало відомо, що Центральна аерологічна обсерваторія (провідна організація Росгідромету з розробки наукових основ активних впливів для регулювання опадів) перемогла в тендері на виконання експериментальних авіаційних робіт з штучного збільшення опадів у Криму. Ціна контракту - 25,5 млн рублів (325 тис. доларів), термін виконання робіт - середина грудня поточного року.

Проблеми з водою почалися в Криму після анексії півострова Росією в 2014 році, коли Україна припинила поставки Північно-Кримським каналом.