Чубаров оцінив загрозу нападу РФ заради води для Криму на 8 балів з 10

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров оцінив загрозу нападу Росії на Україну з метою перенаправити водні ресурси Дніпра для потреб Кримського півострова на 8 з 10 балів.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «Дом».

«Моя оцінка 8. Загроза нападу Росії з метою повністю на себе перенаправити водні ресурси Дніпра, в межах того, що було до окупації, ця загроза дуже висока», - зазначив він, відповідаючи на запитання: «Від 0 до 10 оцініть імовірність нападу на Україну, хоча б на вихідну точку Північно-Кримського каналу, з боку Криму?».

Чубаров також озвучив офіційну позицію Меджлісу кримськотатарського народу щодо подачі води в окупований Крим: «Ніяких поставок води до того моменту, доки Росія не визнає Крим окупованою нею територією і ми не сядемо за стіл переговорів, щоб обговорювати умови виходу Росії з Криму і відновлення суверенітету української держави над Кримом. Тільки це», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос висловив думку, що Росія своєю заявою про те, що під час військових навчань у Криму вони «вчаться звільняти гідротехнічні споруди», продовжує залякувати і шантажувати керівництво України.

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Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинилися.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

У підконтрольному РФ «уряді» Криму повідомили, що готуються до «найгіршого сценарію» з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю «глава» Криму Сергій Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найпосушливішим за 150 років спостережень.